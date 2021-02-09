Псковский фотограф показала кадры пугающей уборки снега с крыши

Фото: Екатерина Кочкина

Фотограф Екатерина Кочкина поделилась в своем аккаунте в соцсети Instagram фотографиями, на которых запечатлела уборку снега псковскими коммунальщиками.

На первом кадре видно, как рабочие очищают снег лопатой. При этом, как отмечает фотограф, внизу не только нет никаких заграждений. Мало того, внизу никто не стоит, чтобы предупредить людей о том, что на них сверху может упасть сугроб или сосулька.

На втором снимке работники домоуправления устраивают небольшую фотосессию на крыше.

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