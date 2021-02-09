Декана Великолукской сельхозакадемии и его заместителя будут судить за коррупцию

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Завершено расследование уголовного дела в отношении декана одного из факультетов «Великолукской государственной сельскохозяйственной академии» и его заместителя, сообщили в региональной пресс-службе СУ СК России.

Преподавателей академии обвиняют в получения взяток, мелком взяточничестве и служебном подлоге. Всего обвиняемые заработали таким образом более 400 тысяч рублей.

В 2016–2019 годах злоумышленники систематически получали от студентов разные суммы взяток за допуск к сдаче сессий. За деньги студенты могли успешно сдать сессию не просто без проверки знаний, но и не посещая занятия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.