Сайт с личными кабинетами для пациентов появится у Псковской инфекционной больницы

Свой сайт появится весной у Псковской областной инфекционной больницы. Об этом рассказала главврач медучреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции

«Создание сайта – первостепенная задача, но так как мы хотим получить качественный продукт, на это требуется время. Работа сейчас ведется», – заявила она.

У каждого пациента инфекционки на сайте будет свой личный кабинет с возможностью записи на прием или платные диагностические услуги. Также на нем будет представлена внутренняя жизнь больницы. Планируется, что у сайта будет с мобильное приложение, а сам он будет связан с промедом – единой информационной системой здравоохранения.

Запустить сайт планируется к концу марта-началу апреля.