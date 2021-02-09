Псковский врач назвала качества, которыми должен обладать каждый стоматолог

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Главный врач псковской городской стоматологической поликлиники Марина Черных в эфире проекта ПАИ-live рассказала о качествах, которые должны быть у школьников и студентов, которые хотят стать стоматологами.

Марина Черных отметила, что будущий стоматолог должен обладать хорошим пространственным воображением и иметь хорошую моторику рук. Также нужно обладать обширными навыками в изучаемой сфере и, в первую очередь, любить свою профессию.

«Чтобы быть хорошим стоматологом, надо обладать главным качеством врача – он должен любить людей. Без этого не стать в стоматологии, да и вообще в медицине, востребованным врачом», - подчеркнула Марина Черных.

Среди прочего стоматолог выделила такие качества как идеальное зрение и хороший эстетическим и художественный вкус. «Улыбка – это не только здоровье полости рта и не только оздоровление всего организма. Это еще и социальный фактор. При хорошей красивой улыбке и общаться легче», – отметила спикер.