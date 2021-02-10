13-летний школьник из Гдова развращал детей по всей России

Школьник из Гдова требовал от детей по всей России интимных фотографий

Ученик шестого класса из Гдова в переписке с более младшими ребятами, заставлял тех присылать ему свои обнажённые фотографии. Об этом сообщает сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В это воскресенье сотрудники уголовного розыска приехали в Гдов и провели обыск в квартире подростка. Больше всего их интересовал его компьютер и телефон. В нём нашли огромное количество переписок с детьми из разных регионах России.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в СК обратилась мать 10-летнего мальчика из Ленинградской области, обнаружившая непристойную переписку сына с незнакомцем.

Женщина пояснила, что переписку она обнаружили в интернет-сервисе для размещения объявлений. В диалоге она увидела, что ее сын, после настойчивых требований со стороны 13-летнего подростка, отправлял ему свои обнаженные фотографии.

В разговоре с полицейскими 13-летний школьник из Гдова признался, что все произошедшее была его инициативой. В силу возраста мера пресечения ему не избиралась.