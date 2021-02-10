В Псковстате назвали среднюю месячную зарплату псковича

Среднемесячная заработная плата, которую получали псковичи с января по ноябрь 2020 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 6,4%, сообщили в Псковстате.

В рейтинге регионов по величине среднемесячной зарплаты за ноябрь 2020 года Псковская область оказалась на 74 месте, размер оплаты труда составил 30 806 рублей.

Наиболее высокая зарплата зафиксирована в организациях финансовой и страховой деятельностью, она составила 51225 рублей. Ниже среднеобластного на 40,7% получили работники предприятий общественного питания и гостиниц – 18256 рублей.