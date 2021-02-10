Фото: архив «КП»

К 2024 году 44% псковских дорог приведут в нормативное состояние, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В 2019 году было приведено в нормативное состояние 280 км дорог. В прошлом году — 350 км. Сегодня их уже в общей сложности 34%. <...> Наша задача к 2024 году по поручению президента России довести число дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 44%. Самое главное, чтобы транспортная доступность региона объективно стала гораздо лучше», — рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с руководителями подрядных организаций.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что когда объекты сдают досрочно, это привлекает в регион дополнительные федеральные средства.

В 2021 году запланирован такой же объем работ как и в прошлом году, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. По его словам, предпочтение будет отдаваться длительным контрактам. «Это удобно и для региона — мы будем видеть, понимать перспективные направления работы, и для подрядчика — больше времени для планирования действий, больше возможностей для досрочного ввода объектов в эксплуатацию», — подчеркнул Борис Елкин.