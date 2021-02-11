Псковским предприятиям общепита планируют разрешить работу до 24:00

Фото: архив "КП"

Псковским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита могут разрешить работать не до 23:00, а до 00:00 а кое-где и до утра. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Можете, пожалуйста, подсказать, когда будут открыты кафе по ночам?» – поинтересовался пскович, спросив, когда соответствующие изменения будут внесены в указ.

Михаил Ведерников ответил, что на ближайшем оперативном штабе по борьбе с COVID-19 работу данных предприятий планируют продлить до 24:00.

На данный момент предприятия не могут пускать посетителей в период с 23:00 до 6:00.