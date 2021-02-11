Александр Котов объяснил, почему псковский губернатор возглавит список «Единой России»

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Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live объяснил, почему губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит список партии на выборах в региональный парламент.

«Михаил Юрьевич Ведерников – губернатор с высоким рейтингом поддержки населения Псковской области. Это показывают все данные социологии, которые проводятся на территории региона. Вполне естественно, что в роли лидера списка партии "Единая Россия" на выборах Михаил Юрьевич будет лидером, он будет за собой вести партию "Единая Россия"», - отметил Александр Котов.

Он обратил внимание на то, что это решение вполне оправданно. Кроме того Александр Котов рассказал, что окончательное решение по списку кандидатов еще не принято. Однако пока что точно известно, что в пятерку лидеров списка войдет Андрей Турчак.