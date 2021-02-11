Средь бела дня вор отобрал у псковички деньги и квитанции за ЖКУ

Псковичка отобрала у прохожей 4000 рублей и квитанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре тысячи рублей и квитанции за оплату ЖКУ похитили у псковички прямо из рук. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вчера в Пскове у дома по переулку Олега Зобова к псковичке сзади подошла неизвестная гражданка. Неожиданно она выхватила у потерпевшей из рук файл, после чего бросилась бежать.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. В украденном файле лежали квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг и порядка четырёх тысяч рублей. Сотрудники отдела полиции оперативно нашли подозреваемую. Ей оказалась 32-летняя псковичка, не имеющая работы. Деньги она уже успела потратить на спиртное, сигареты и несколько поездок на такси.

По данному факту возбуждено уголовное дело за грабеж.