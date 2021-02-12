20 сотрудников Россетей получили награды за ликвидацию последствий аномальной январской погоды в Псковской области

Фото: телеграм-канал Россети Северо-Запад

Михаил Ведерников вручил награды 20-ти сотрудникам «Россети Северо-Запад» за оперативную ликвидацию последствий аномальной непогоды в начале января в Псковской области.

«Здесь собрались люди, которые по несколько суток находились в лесах, без сна и отдыха, в сложных погодных условиях ликвидировали последствия природных катаклизмов. Хочу сказать вам искренние слова благодарности от всех жителей области, поблагодарить за ваш самоотверженный труд», – отметил Михаил Ведерников.

Фото: телеграм-канал Россети Северо-Запад

Кроме этого, генеральный директор компании Артем Пидник вручил 14-ти лучшим бригадам Псковского филиала ключи от новых автомобилей. Машины оборудованы для комфортной и безопасной перевозки персонала и материалов. В ним можно передвигаться по бездорожью и проводить работы на линиях электропередачи в труднодоступных местах.

«Начало года стало для нас настоящим испытанием на прочность. Несмотря на то, что мы, энергетики, всегда заранее готовимся к любой непогоде, последствия стихии бывают непредсказуемы. Хочу отметить самоотверженность наших бригад, которые с полной самоотдачей, без преувеличения на грани физических возможностей выполняли свой долг», – подчеркнул глава «Россети Северо-Запад».