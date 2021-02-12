Молодежный центр закрывает сбор заявок на участие в Сретенском балу

Фото: Молодежный центр

Сегодня, 12 февраля, в Пскове прекращается прием заявок на участие в Сретенском балу. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в городском молодежном центре.

В этом году традиционный Сретенский бал проходит в очень необычном формате в связи с пандемией коронавируса. На конкурс принимаются фото-работы, которые соответствуют тематике мероприятия.

"К заявке необходимо прикрепить цитату про бал из мировой художественной литературы, дневниковых записей или воспоминаний выдающихся личностей XVIII – XX веков" - рассказывают организаторы бала.

Победителей определят по количеству лайков. В подарок им достанутся ценные призы: беспроводная клавиатура и мышь, повербанк, штатив для телефона и карта памяти на 64 ГБ.