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Сотрудники псковского комитета по управлению госимуществом попались на взятках

Источник:kp.ru
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Фото: телеграм-канал Псковской области

Фото: телеграм-канал Псковской области

ФСБ и МВД, совместно с администрацией региона, выявили коррупционные действия в комитете по Управлению государственным имуществом, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

В отношении юриста КУГИ Александра Секушина и бывшего сотрудника В. Иванова правоохранителили возбудили уголовное дело.

«Возбуждение уголовного дела – это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленный на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», - сообщают авторы телеграм-канала.

Фото: телеграм-канал Псковской области

Фото: телеграм-канал Псковской области

Коррупция