Фото дня: Зелёный театр в Пскове стал белым

Фото: Валентина Чеботарёва|Зелёный театр стал белым

Псковский фотограф-любитель Валентина Чеботарёва сделала фото зимнего Зелёного театра. Фото она разместила на своей страничке ВКонтакте.

На фото видно, как обновленные амфитеатр и сцена покрылись большим слоем снега. Голубые тени от деревьев в парке аккуратно прикрывают белоснежное нетронутое покрывало Зелёного театра.

Кажется, только-только отгремели концерты, а жители и гости города покинули зрительные места. У Валентины Чеботарёвой удалось передать настроение времени, когда всеми любимые многолюдные места на неопределенный срок скрылись под занавесом.