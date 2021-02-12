Великолучанка убила своего сожителя из-за еды

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В Великих Луках женщина убила своего сожителя из-за еды, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
Утром 12 июня 46-летняя женщина поссорилась с сожителем из-за того, что он съел еду, которую она купила для ребенка. Женщина ударила мужчину ножом в живот и грудь.
Мужчина пытался сбежать от нее, но не смог. От полученных ранений он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
За убийство великолучанка будет сидеть 7 лет в исправительной колонии общего режима.