Великолучанка убила своего сожителя из-за еды

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В Великих Луках женщина убила своего сожителя из-за еды, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Утром 12 июня 46-летняя женщина поссорилась с сожителем из-за того, что он съел еду, которую она купила для ребенка. Женщина ударила мужчину ножом в живот и грудь.

Мужчина пытался сбежать от нее, но не смог. От полученных ранений он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

За убийство великолучанка будет сидеть 7 лет в исправительной колонии общего режима.