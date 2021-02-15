Синоптики рассказали россиянам, какими будут весна и лето 2021 года

Фото: Сообщество Туристский информационный центр Псковской обл. в Вконтакте

Первые два месяца весны в России ожидаются холодными. Об этом сообщил гидрометеорологический центр «Фобос».

По прогнозам, средняя температура марта будет отклоняться на 1-4 градуса ниже климатической нормы. Также ожидается небольшой дефицит осадков.

Наступление климатической весны придётся на середину апреля. Срок схода снежного покрова задержится и произойдет лишь к 15-20 апреля, а в лесах – только к началу мая. В этот период в стране прогнозируются сильные паводки.

Но после холодов синоптики обещают теплый, местами даже жаркий, весенне-летний сезон. «Лето будет хорошим!» - заверили эксперты.