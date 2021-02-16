Поликлиники Пскова сообщили об изменениях режима работы в праздники

Фото: официальный сайт Псковской области

Псковские поликлиники опубликовали изменённый режим работы в праздничные дни, с 20 по 23 февраля.

Как сообщили медицинские учреждения, поликлиника №1 на улице Кузнецкой,19, поликлиника №2 на улице Коммунальной, 23 и поликлиника №3 на улице Индустриальной, 8 20 февраля закроются на час раньше, чем в обычные дни.

21 и 23 февраля медицинские учреждения будут закрыты. Осуществляют работу в эти дни лишь бригады COVID-19.

22 февраля – рабочий день по графику рабочей субботы: осуществляется приём терапевта, вызов врача на дом и выезд бригады COVID-19).

С 24 февраля поликлиники начнут работать в обычном режиме.