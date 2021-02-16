Псков оказался одним из самых любвеобильных городов России

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Псков вошёл в топ-10 самых щедрых на выражение любви городов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Digital-агентство «Интериум».

Уровень любвеобильности определили подсчётом поздравлений с Днём всех влюблённых в соцсетях жителей разных городов: признаний в любви, упоминаний праздника и посланных валентинок.

На первом месте рейтинга оказался Великий Устюг, на втором месте стоит Вологда, а на третьем - Северодвинск.

«Обращает на себя внимание тот факт, что верхние строчки рейтинга занимают в основном города севера и севера-запада России. Возможно, холода на улице способствовали более теплому выражению чувств любви людей в социальных сетях», - заключил руководитель отдела аналитики и мониторинга «Интериум» Александр Анохин.

Завершает десятку лучших Великий Новгород, Череповец, Псков и Сыктывкар.

Стоит отметить, что ни Москва, ни Санкт-Петербург в число самых любвеобильных городов не попали.