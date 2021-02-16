Поезд из Пскова в Великие Луки будет ходить до 11 апреля

Пригородное сообщение поезда из Пскова в Великие Луки продлено до 11 апреля. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Согласно расписанию, движение по данному маршруту осуществляется 3 раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье.

Востребованность данного железнодорожного маршрута проверяется каждые 2 месяца. По причине нестабильности пассажиропотока назначение поезда на постоянной основе пока невозможно.

Напоминаем, что действующее расписание поездов можно узнать на сайте www.rzd.ru, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону информационной службы 8-800-775-00-00.