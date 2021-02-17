Псковские старшеклассники отправятся на стажировку в Курчатовский институт

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Школьники из Псковской области, ставшие победителями «Курчатовского турнира», отправятся на стажировку в Курчатовский институт, сообщила «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

С 13 по 14 февраля в детском технопарке «Кванториум Псков» участвовало 15 школьных команд с 8 по 11 класс. Каждая команда должна была справиться с индивидуальной задачей и представить ее аргументированное решение в одном из четырех направлений: моделирование белков, электронных систем, предсказание свойств материалов и экологическая оценка территорий.

«Один из вирусов стал устойчив к лекарству, поэтому перед нами ставилась задача смоделировать белок, спрогнозировать его мутацию. У нас в команде были ребята, которые моделировали, занимались поиском информации. Роли в команде распределили грамотно, поэтому успели все сделать», — поделилась участница соревнований Полина Рягузова.

Победители каждого из направлений были награждены памятными призами и приглашениями на стажировку в Курчатовский институт. Теперь команды-победители смогут претендовать также на участие в тематической смене лагеря «Орленок».

«Заложенный опыт претворяется и в „Курчатовском турнире“. Хочется, чтобы наши дети получили возможность принять участие в стажировке и совершенствовали свою проектную деятельность, научные навыки», — подчеркнул председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Организаторами межпредметных инженерных соревнований стали Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Кружковое объединение НТИ «Практики будущего».