Бойцы студотрядов ПсковГУ за праздничным "завтраком" подарили ректору строевку

Фото: пресс-служба штаба РСО
В рамках празднования Дня РСО для бойцов студенческих отрядов прошла встреча с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения РСО Псковской области на своей странице Вконтакте.
Фото: пресс-служба штаба РСО
На мероприятии каждый из действующих студенческих отрядов Пскова презентовал себя и свою деятельность ректору ПсковГУ, затем бойцы совместно решили ряд вопросов и обсудили план дальнейшего развития регионального отделения.
Фото: пресс-служба штаба РСО
В ходе мероприятия от лица регионального отделения РСО Псковской области ректору был преподнесён символичный подарок - строевка (это специальная форма, которую носят бойцы студенческих отрядов. - ред.).
Фото: пресс-служба штаба РСО
"Ректор была приятно удивлена подарку и сразу решила его примерить. Как полагается при посвящении в бойцы, мы закатали ей рукава. Надеемся, что на вечернее торжество Наталья Анатольевна придёт именно в ней.", - рассказал председатель регионального отделения студенческих отрядов Алла Сердцева.
Фото: пресс-служба штаба РСО