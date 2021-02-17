Бойцы студотрядов ПсковГУ за праздничным "завтраком" подарили ректору строевку

Фото: пресс-служба штаба РСО

В рамках празднования Дня РСО для бойцов студенческих отрядов прошла встреча с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения РСО Псковской области на своей странице Вконтакте.

Фото: пресс-служба штаба РСО

На мероприятии каждый из действующих студенческих отрядов Пскова презентовал себя и свою деятельность ректору ПсковГУ, затем бойцы совместно решили ряд вопросов и обсудили план дальнейшего развития регионального отделения.

Фото: пресс-служба штаба РСО

В ходе мероприятия от лица регионального отделения РСО Псковской области ректору был преподнесён символичный подарок - строевка (это специальная форма, которую носят бойцы студенческих отрядов. - ред.).

Фото: пресс-служба штаба РСО

"Ректор была приятно удивлена подарку и сразу решила его примерить. Как полагается при посвящении в бойцы, мы закатали ей рукава. Надеемся, что на вечернее торжество Наталья Анатольевна придёт именно в ней.", - рассказал председатель регионального отделения студенческих отрядов Алла Сердцева.