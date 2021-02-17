Зоозащита Пскова предупреждает о губительности предстоящих морозов

Фото: Instagram Зоозащиты Пскова

В то время как перед сезоном в Сочи среди бела дня на глазах жителей "очищают" город от бездомных животных, в Пскове зооволонтёры призывают спасать хвостиков от морозов. О чём можно побеспокоиться, рассказали сотрудники "Зоозащиты" в Instagram-аккаунте приюта.

"И снова впереди две очень холодные ночи! Ночи, которые могут быть последними для ослабленных, голодных, гладкошерстных животных! Помните - им очень холодно!", - призывают зоозащитники.

По прогнозам синоптиков, предстоящие ночи в Пскове будут очень холодными. Температура воздуха опустится до -26 градусов. Далеко не все кошки и собаки, обитающие на улицах города, смогут их пережить. Сотрудники приюта рассказали, что спасти замерзающее животное можно накормив его "от пуза" и пустив в подъезд отогреться.