Псковский блогер согрел псковичей горячим кофе в день спонтанной доброты

Фото: Олег Голиков

Бесплатную акцию для псковичей на одной из остановок города провел блогер Максим Антонюк с фотографом Олегом Голиковым. Как появилась идея согреть горожан горячим кофе, он рассказал "Комсомольской правде в Пскове".

«Недавно наши друзья из Нью-Йорка рассказали, как у них в городе проходит День спонтанной доброты. В России такой праздник только зарождается. Но мы бы хотели ознакомить с ним и жителей Пскова, немного согрев их горячим кофе. Надеемся, многие последуют такому примеру и мир станет добрее» - рассказывают молодые люди.

В бодрящие -11 градусов в Пскове немноголюдно. Никто не спешит отправиться погулять по прекрасным заснеженным улицам. Но те, кому все же пришлось покинуть теплый дом или работу, в центре города успели встретить на своем пути Максима и Олега, которые подарили тепло и вдохновили своими улыбками на целый день.

Фото: Олег Голиков

Фото: Олег Голиков

Фото: Олег Голиков

Фото: Олег Голиков

Фото: Олег Голиков