Опубликована программа мероприятий ко Дню защитника Отечества в Пскове

Фото из архива КП

В честь Дня защитника Отечества в Пскове запланирован ряд мероприятий. Праздничную программу опубликовал Туристический портал Псковской области.

С 17 по 19 февраля в 14:00 и 20 февраля в 10:00 пройдёт Первенство Пскова по стрельбе среди общеобразовательных учреждений в стрелковом комплексе «Патриот».

С 20 по 21 февраля – городской турнир по настольному теннису.

20 февраля в 12:00 у могилы неизвестного солдата на площади Победы пройдет торжественный митинг «Памяти негаснущий огонь».

20 февраля в 13:00 – торжественный митинг «Солдат войны не выбирает…» и возложение цветов к Памятному знаку воинам, погибшим во второй половине 20 века.

21 февраля в 14:00 в библиотеке «Диалог» пройдёт мастер-класс по рисованию «Каждый воин – бравый парень».

23 февраля в 11:00 состоится праздничный парад войск Псковского гарнизона у Обелиска в честь первых побед Красной Армии (Кресты).