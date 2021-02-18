Уязвимые зоны определили в Пскове перед предстоящими паводками

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В связи с предстоящими паводками специалисты определили зоны возможного затопления. Об этом стало известно на заседании комиссии ГОЧС, как сообщили в пресс-службе центра.

Председатель ГОЧС Владимир Воробьев отметил, что последние три месяца в Пскове были значительные осадки. По этой причине прогнозируется повышение уровня воды в Великой, Черёхе и Пскове и обильное таяние снежного покрова.

К зонам с риском затопления относятся: набережная Великой, частный сектор ул. Советской Армии, ул. Правды, Морозовская ветка, Завокзалье и ул. Старотекстильная.

«Устранять проблемы удавалось в краткие сроки. Считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о приобретении двух насосных установок большей мощности, чтобы бороться с подтоплением в частном секторе», - отметил Владимир Воробьев.

Константин Болотин, депутат Псковской городской Думы заверил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации доставка питьевой воды в частный сектор будет осуществляться беспроблемно.