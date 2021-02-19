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Туризм

Квест-экскурсия по Псковском Кремлю станет доступна на любом смартфоне

Источник:kp.ru
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Бесплатный квест по Псковскому кремлю можно будет пройти при помощи своего смартфона. О готовящемся к выпуску приложении рассказал руководитель комитета по детскому туризму Российского союза туриндустрии Олеся Калачева во время III Национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм».

«Мы учли запросы аудитории и создали новый продукт – квест-экскурсию с дополненной реальностью... На днях квест будет готов, и через приложение любой сможет бесплатно прогуляться по Кремлю», – сообщила Олеся Калачева.

Руководитель комитета также отметила, что в последнее время туризму в регионе уделяется большое внимание.

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