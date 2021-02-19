Псковские интеграционные мастерские вырастили более 4 тысяч тюльпанов к праздникам

Фото: Instagram Псковские интеграционные мастерские

В Пскове Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Шмитца вырастили четыре с половиной тысячи тюльпанов к праздникам. Об этом сообщила "Псковская правда" со ссылкой на управляющих мастерских.

Красные и жёлтые тюльпаны уже поступили в продажу, их стоимость составляет 30-35 рублей за цветок.

«Букеты к 23 февраля и 8 марта заказывают крупные предприятия. Приезжают к нам и частные покупатели за цветами к Дням рождения и другим праздникам», - рассказали в мастерских.

В прошлом году интеграционные мастерские не смогли вырастить цветы по причине поломки теплиц, но теперь они полностью отремонтированы. Весной планируется закупка луковиц новых сортов, так что к февралю следующего года псковичи смогут порадоваться красивыми тюльпанами.

Также стоит отметить, что к дачному сезону мастерские вырастят рассаду овощей и цветов, которые смогут купить все желающие.