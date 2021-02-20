Премьера программы «Псковский телеграм» состоится сегодня на сайте Псковского агентства информации

Сегодня, 20 февраля, Псковское агентство информации запустит видеопроект «Псковский телеграм» о самом важном и интересном в региональных и не только Telegram-каналах за неделю.

Первый выпуск выйдет сегодня в 17:00, зрителям расскажут, чей гараж собирался красить премьер-министр Михаил Мишустин краской из «Моглино», зачем в ОЭЗ сожгли итальянскую древесину, о реальном рейтинге губернатора Михаила Ведерникова и чьего кандидата ждут, но не дождутся на выборах главы Порховского района.

«Каждая программа будет состоять из трех рубрик: События недели, Вам Telegram и Розовая таблетка — в последней рубрики будут обсуждать самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах» - пишут соведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.