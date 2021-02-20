Пскович выставил на продажу геймерское кресло из ДСП

Фото: Avito

В интернет-сервисе размещения объявлений появилось необычное предложение от псковича. Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды в Пскове".

Дизайнерское, сверхлёгкое, водонепроницаемое геймерское кресло - характеризует свой товар продавец. И всё бы ничего, но только на фотографиях в объявлении - обычный стул из дсп, обвитый горящей гирляндой.

"AH/OH HellThrone69" - наименование данной модели, которое, по-видимому, предприимчивый пскович придумал сам.

Фото: Avito

Цена у данного шедевра далеко не низкая, но продавец настойчиво рассказывает о положительных качествах своего товара: "прекрасно вписывается в любой интерьер!", "отличный подарок своему ребёнку, если у вас нет детей!".

Кто знает, может кого-то заинтересует данный экспонат от гения маркетинга.