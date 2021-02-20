Псковичи смогут поучаствовать в «Холодных играх» на Мирожке 28 февраля

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Спортивно-оздоровительный фестиваль «Холодные игры» впервые пройдёт в Пскове. Об этом сообщил Туристический портал Псковской области.

Мероприятие состоится 28 февраля (воскресенье) в 11:00 на городском пляже возле Мирожского монастыря.

Участники возрастом до 35 лет смогут побороться за первенство в двух номинациях: «Волейбол» и «Ватрушки» (в категориях «Семейный старт» или «Произвольное катание»).

"По итогам фестиваля команды-участники получат согревающие подарки соответственно призовым местам" - сообщают организаторы соревнования.

Принять участие в мероприятии можно по предварительной регистрации.