Жители региона просят восстановить аэропорт в Великих Луках

Фото проект Лукиград

Жители Псковской области попросили о восстановлении авиасообщения с Великими Луками. Просьба уделить внимание восстановлению великолукского аэропорта была опубликована на сайте Губернатора Псковской области.

"Вот уже появились сложности с проездом до Москвы и обратно, Рижский вокзал закрывают, поезда ходят редко. А у нас же есть свой аэропорт. Восстановите его нам, мы будем за 2 часа летать до Москвы, вот так жизнь начнется хорошая." - просит один из жителей города.

Фото проект Лукиград

Идею также поддерживают и другие великолучане, вспоминая то, что при работе аэропорта можно было легко летать из Великих Лук в командировки в Новосокольники, Псков, Санкт-Петербург, Смоленск и Москву.

"Самолёты летали утром и вечером, в Москву можно было утром прилететь, а вечером домой вернуться на самолёте! Какое было прекрасное время." - поддерживают идею соотечественники.