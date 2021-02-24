Пскович стал жертвой телефонных мошенников и лишился 280 тысяч рублей

Фото из архива КП

Житель Пскова потерял 280 тысяч рублей из-за обмана мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Псковской области.

"Под предлогом якобы предотвращения попытки мошеннических действий со стороны злоумышленников (преступник) предложил псковичу перевести его деньги на указанный им «безопасный» счёт. Мужчина так и сделал, после чего с его счёта списалось 280 тысяч рублей." - комментирует акт преступления служба МВД.

Такой вид мошенничества носит далеко не единичный характер в нашей области. Так, 19 февраля по аналогичной схеме злоумышленники завладели 40 тысячами рублей 34-летнего псковича.

По обоим фактам совершения преступлений возбуждены уголовные дела и ведутся расследования.