Синоптики предупредили псковичей о приближении гигантского облака с песком из Сахары

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Псковскую область может накрыть песком из Сахары, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителья Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По словам синоптика, с юга на север над Европой движется гигантское облако с частицами песка из Сахары. В ближайшие дни облако может достичь Эстонии. Пыль смешается с осадками и они приобретут желтоватый оттенок.

В данный момент в регионе дует ветер Западно-Восточных направлений, который может принести с запада облако с песком в некоторые районы Псковской области.

Однако, как заметила Тала Нещадимова, в самом песке опасного ничего нет, если он не был ничем загрязнён.