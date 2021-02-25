Большинство псковичей поддерживает восстановление аэропорта в Великих Луках

Фото Саянский аэроклуб

Согласно опросу, проведённому "Комсомольской правдой в Пскове", большинство жителей региона поддерживают идею восстановления авиасообщения из Великих Лук. Данное предложение было опубликовано псковичом на Сайте Губернатора Псковской области.

Как стало известно из результатов голосования, 76% респондентов поддерживают инициативу восстановления работы великолукского аэропорта.

А 24% участников опроса считают, что выполнение данного запроса не является первостепенной задачей для улучшения жизни области.

Фото Проект Лукиград

Тех людей, которые не захотели принимать участие в данном опросе и просто желали посмотреть результаты, не оказалось.

Данная просьба была написана 19 февраля, и на данный момент принята к рассмотрению председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным.

Напоминаем, что на Сайте Губернатора Псковской области любой житель региона может оставить на рассмотрение волнующий его вопрос.