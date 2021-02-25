Пенсионерка пожаловалась «Комсомолке» на желтый снег

Фотография предоставлена "Комсомолке" героем публикации

Пенсионерка пожаловалась корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» на желтый снег.

Псковичка рассказала, что недавно у нее сломался насос в скважине и она топила чистый белоснежный снег, чтобы добывать воду для себя и приготовления еды собакам. "А сегодня я проснулась, вышла во двор, а снег во дворе жёлтый весь. Не знаю, что и делать. Такой снег топить испугалась, решила идти за водой к соседям", - рассказала она.

Фотография предоставлена "Комсомолке" героем публикации

Как мы сообщали ранее, причиной такого необычного явления стало гигантское облако с частицами песка из Сахары. Данный факт подтвердила Псковскому агентству информации и руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.