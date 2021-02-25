Псковские автобусы снова можно будет отслеживать при помощи приложений

Фото: Анастасия Тарасова

В псковские автобусы возвращается система отслеживания Глонасс. Об этом сообщили в официальной группе "Псковпассажиравтотранса".

"Отслеживание автобусов снова доступно на (официальном -ред.) портале. Также Вы можете воспользоваться ботом в VK и Telegram @pskovbusbot", - говорится в сообщении. Кроме того можно воспользоваться сторонними приложениями, например, «Яндекс.Картами».

Работники предприятия предупредили, что на данный момент система подключена еще не во всех автобусах. "Подключена некоторая часть машин", - отметили в группе.