Псковская городская больница закрылась на дезинфекцию

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Псковская городская больница перестает выполнять функцию регионального ковид-центра и закрывается на дезинфекцию. Об этом сообщила "Псковская правда" со ссылкой на главврача Алексея Васильева.

Выписка пациентов должна завершиться до 25 февраля. После этого силами сотрудников медучреждения и регионального управления Роспотребнадзора будет проведена дезинфекция больницы.

По завершении обработки помещений будут взято несколько сотен контрольных проб на РНК COVID-19.

«Может, это придется делать один раз, а может и два-три. Потому что из-за одной единственной положительной пробы дезинфекцию придется повторять», - отметил Алексей Васильев.

В связи с возможной необходимостью повторных обработок, сроки открытия больницы пока неизвестны. Информация об этом будет обязательно доведена до сведения псковичей.