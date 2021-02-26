Псковский врач назвала признаки метеозависимости

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О симптомах метеозависимости рассказала псковичам заведующая кардиологическим отделением Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева в эфире проекта ПАИ-live.

О метеозависимости говорят такие признаки как головные боли, головокружение и боли в грудной клетке. Среди прочего на фоне изменения погоды у многих могут появится жалобы на суставы или живот. Если при повешении атмосферного давления вы часто чувствуете одни и те же симптомы – это повод, чтобы обратиться к доктору.

Метеозависимым людям при резкой перемене температуры рекомендуется соблюдать рекомендации врачей, а также контролировать давление и пульс.

Особое внимание на эту проблему стоит обратить внимание людям с вредными привычками, неблагоприятной наследственностью, факторами риска и сахарным диабетом. Ольга Кудрявцева отметила, что метеочувствительностью страдают почти 70 % населения, чаще всего – молодые люди.