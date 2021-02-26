Псковичам рассказали о самом крупном в регионе киберхищении

.
Самую крупную сумму, украденную у псковичей мошенниками, озвучил на пресс-конференции заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко, сообщает Псковское агентство информации.
На данный момент самое крупное в регионе киберхищение в регионе - 2 млн 800 тысяч рублей. Мошенник позвонил псковичу и представился сотрудником банка. Потерпевший указал реквизиты и деньги сразу пропали с его счёта.
По теме:
Псковичам рассказали о популярных схемах, которыми пользуются мошенники.