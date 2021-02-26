Псковичам рассказали о самом крупном в регионе киберхищении

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Самую крупную сумму, украденную у псковичей мошенниками, озвучил на пресс-конференции заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко, сообщает Псковское агентство информации.

На данный момент самое крупное в регионе киберхищение в регионе - 2 млн 800 тысяч рублей. Мошенник позвонил псковичу и представился сотрудником банка. Потерпевший указал реквизиты и деньги сразу пропали с его счёта.

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