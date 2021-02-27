Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили

В Псковской области ограничения по коронавирусу продлили до 31 марта. Соответствующие изменения в указ внёс 26 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Полную версию указа о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции можно найти на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Вчера губернатор призвал псковичей активней делать прививки от COVID-19 и заявил, что уровень заболеваемости в регионе увеличился на 10%. На данный момент в регионе коронавирусом заразилось уже более 31 тысячи человек.