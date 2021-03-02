Михаил Ведерников раскритиковал уборку улиц и дворов Пскова

Фото: архив "КП"

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал уборку улиц и дворов в Пскове на совещании по подготовке улично-дорожной сети регионального центра к весенне-летнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона обратил внимание на то, что он наблюдал беспорядок во всех раи онах города, где был на выходных. Кроме того, в социальных сетях псковичи размещают большое количество фотографии , отражающих данную проблему.

«Очевидно, что управляющие компании и подрядчики не справляются со своими обязанностями, а Администрация города не обеспечивает должныи контроль», - сообщил губернатор и обратил внимание на то что неприятно наблюдать эту картину из-за того, что сейчас администрация совместно с федеральным центром проводит большую работу по приведению города в порядок.

«Поручил руководству города организовать работу и взять на постоянныи контроль вопросы содержания улиц, чтобы нам не пришлось больше к ним возвращаться. Спрос будет серьезныи », - подытожил Михаил Ведерников.

Подписчики губернатора в комментариях отметили, что усилия по поддержанию улиц в чистоте стоит приложить и обычным псковичам: «Гражданам тоже стоит приложить усилия к чистоте города, хотя бы тем, что доносить мусор до мусорки, окурки до урны и убирать за собаками».