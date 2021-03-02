С 9 марта начнут работу все отделения Псковской городской больницы

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С 9 марта все отделения Псковской городской больницы начнут свою работу в привычном режиме. Об этом во время визита в лечебное учреждение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил главврач больницы Алексей Васильев.

«Городская больница возвращается в нормальный режим работы. Прием пациентов планово и экстренно открывается 3 марта, 9 марта как раньше заработают и другие отделения», - отметил медик.

По словам главврача, работа больницы в режиме ковид-центра была тяжёлым периодом, однако благодаря этому у всех врачей появился опыт работы с тяжело больными пациентам. Одна из сотрудниц больницы призналась, что «очень тяжело было работать в «забрале» из нескольких масок и в «скафандрах» и отметила, что из-за вируса плановые пациенты были заброшены. «Многие хирурги год не оперировали, а занимались терапией, из-за этого часть врачей ушла. Но все же мы справились с этим тяжелым периодом», - добавила она.