Три человека госпитализировали после взрыва в лаборатории ПсковГУ

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Три человека пострадали при взрыве в химической лаборатории Псковского государственного университета. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в вузе.

«Взрыв прогремел в лаборатории неорганической химии учебного корпуса. Сдетонировала колба со смесью перманганата калия и соляной кислоты», - сказал источник.

По последним данным, пострадали три студентки во время занятия по учебному плану подготовки учителей биологии и химии в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.

Во время учебного эксперимента студентки работали с неорганической химией. Две из них получили ожоги глаз из-за разбитой колбы. Они были отправлены в медучреждения Пскова.

Ситуацию прокомментировала ректор ПсковГУ.