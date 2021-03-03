Наталья Ильина прокомментировала ЧП со взрывом в ПсковГУ

Фото из архива КП

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина дала комментарий по поводу случившегося в ПсковГУ корреспонденту Псковского агентства информации.

В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ на занятии по неорганической химии произошёл взрыв. На этом уроке отрабатывалась тема по производству хлора, педагог вместе с учениками проводили эксперимент. Случайно разбилась одна из колб, и из-за взрыва вещества пострадали три студентки.

"Их состояние удовлетворительное, у двух их них по предварительным данным ожог конъюктивы и роговицы глаз. Руководство вуза сообщило о ЧП в администрацию Псковской области и в Министерство науки и высшего образования РФ», - сообщила Наталья Ильина.