Секретное псковское бомбоубежище показали сотрудники МЧС

Секретное бомбоубежище или другими словами - закрытый объект гражданской обороны находится на окраине Пскова. Как оно выглядит и для чего преднозначено, рассказали в Главном управлении МЧС по Псковской области специально для ПАИ.

Бункер, находящийся под землёй оборудован все, что может пригодится укрывающимся в случае ЧС. С помощью этих вещей можно существовать автономно ещё порядка двух суток.

О том, сколько таких объектов находится на территории Псковской области — информацию не разрешают. Однако у ПАИ удалось узнать примерное число бомбоубежищ.