Кота с огуречными цепнем лечили псковские ветеринары в феврале. Об этом сообщается на официальном портале областной ветлаборатории.

Отмечается, что это единственный случай заражения за месяц. У другой кошки сотрудники ветлаборатории обнаружили стригущий лишай.

Больных собак с подобными заболеваниями на приеме было больше. Для сравнения стригущий лишай был выявлен у семи собак, еще у двух – дрожжевой микоз, или иначе дрожжевой грибок. Кроме того у одной собаки оказалась саркоптоза, чесотка.

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