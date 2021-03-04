В перинатальном центре Пскова может появиться практика «мягких родов»

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В Псковском перинатальном центре могут начать практиковать «мягкие роды». Данную практику обсудили сегодня во время круглого стола «Счастливая мама – здоровый ребёнок», сообщает Псковское агентство информации.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала журналистам, что круглый стол было решено провести именно из-за обращений псковичек на эту тему.

«Мягкие роды – это когда женщина является активной участницей процесса, хочется, чтобы для женщины этот процесс был счастливым, – отметила Наталия Соколова. – Мягкие роды» позволяют женщинам двигаться, когда ей это необходимо, и рожать в комфортной позе».

Кроме того псковички пожаловались на грубость и нервирование со стороны персонала перинатального центра. Сообщается, что руководство медучреждения уже приняло жалобы во внимание.