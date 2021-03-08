Кот Митрополита Тихона Владыка прислал псковичам масленичное послание

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

В понедельник, 8 марта, в этом году празднуется не только Международный женский день, но и начинается масленичная неделя. По этому поводу в Instagram-аккаунте кота Владыки появилось масленичное послание для псковичей.

Под новым постом с прекрасной фотографией кота Владыки в связке сушек, напомнили о начале масленичной недели и пригласили псковичей в гости в Печоры:

«Итак, у нас всего неделя! Посему всех моих подписчиков приглашаю в гости к нам в Печоры» - пишет, по видимому, сам рыжий кот Владыка.

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

Как именно успеть на лошадиные и верблюжьи катания, а также отведать монастырской сметанки, такое доходчиво объяснили:

«Вы говорите, сметана у вас и дома есть? Да что вы понимаете в сметане?! Такой монастырской – нигде точно нет! Давно на лошадках катались? А на верблюде? Карл, на верблюде!!! Здесь у нас в Печорах верблюд на масленицу приходит!

Ну что, выезжаете уже? Тогда помните: на лошадях не успеете! Лучше поездом. Из Москвы с Ленинградского в 20-23. А из Питера - «Ласточкой». Но быстрее всего самолетом, они теперь по Псков почти каждый день летают».

Фото из Instagram-аккаунта кота Владыки

Кроме того, авторы поста напомнили и о том, где найти информацию о Печорах для туриста:

«Мы гостей любим. Учинили на монастырском сайте специальный раздел - «Информация для паломника». Там и про гостиницы, и про экскурсии, и про сметану, и про угощения! Только прошу не забывать: поторопитесь! Помните, что у поговорки и продолжение есть: «Не все коту масленица - будет и Великий пост».

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