Директор псковской УК призвал автомобилистов уважительно относиться к пешеходам

Фото: Андрей Тарасов

Директор псковской управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в группе микрорайона Родина призвал автомобилистов уважительней относиться к пешеходам.

«Уважаемые автомобилисты! Есть предложение обратить внимание на необходимость уважительного отношения к пешеходам!» — отметил Андрей Тарасов и опубликовал фотографии, на которых видно, что многие автолюбители перекрывают зону, по которой пешеходы должны переходить дорогу.

Стоит отметить, что на данную проблему жалуются не только жители данного микрорайона, но и всего Пскова в целом. Причем в Родине водители перекрывают переход с одного тротуара на другой, в то время как в других местах водители активно паркуются прямо на пешеходных дорожках, газонах и под окнами.

Фото: Андрей Тарасов

«Спасибо за пост, честное слово надоели эти короли жизни, не пройти. — отметил один из жильцов микрорайона. — Если с детской коляской хоть как-то возможно пройти, то на инвалидной коляске мужчина очень мучился. Было не объехать, а если объезжал, то бордюр уже был высокий, не спуститься».