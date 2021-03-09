Псковичка рассказала, на что потратит выигранный в лотерее миллион рублей

Фото: СТОЛОТО

Повар из Псковской области Светлана Филягина рассказала, что потратит выигранный в «Жилищной лотерее» миллион рублей на покрытие ипотеки. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Согласно итогам лотереи, псковичка стала обладательницей загородного дома, но решила оформить приз деньгами и получить 1 миллион 100 тысяч рублей.

Светлана Филягина рассказала, что в лотереях участвует уже пять лет. Билеты она покупает вместе с мужем. В этот раз женщина загадала выиграть крупную сумму и ее желание сбылось.

«Когда увидела выигрыш на экране, не сразу поверила, что это происходит со мной. Раз десять его перепроверила, прежде чем мужа обрадовать. Сложно описать, какие чувства я испытала в тот момент. Это нужно пережить самому, чего я и желаю всем участникам лотерей», - рассказала победительница.